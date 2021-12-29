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Общество

Электронную базу педофилов предложили создать в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать электронную базу педофилов. Он призвал к этому в письме на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева, сообщает RT.

«Прошу вас рассмотреть идею о том, чтобы учредить открытую электронную базу при МВД лиц, осужденных за педофилию — преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. База будет помогать разного рода работодателям и арендодателям исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и, как следствие, создавать условия повышенной безопасности для детей», — заявил он в обращении.

По мнению депутата, преступления против детей являются «больной темой» в нашей стране. Педофилы продолжают «удовлетворять свои больные фантазии», несмотря на меры государства, заявил Милонов. Он отметил, что лица, стоящие на учете или даже имеющие судимости, нередко ухищряются устроиться на работу, предполагающую взаимодействие с детьми. «Лишь по факту трагедии мы вновь и вновь начинаем задаваться вопросом, как отъявленному педофилу удалось совершить гнусное преступление под носом у правоохранителей, педагогов и родителей», — констатировал Милонов.

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