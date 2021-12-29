Москва и Петербург оказались самыми тревожными регионами России
Москва и Петербург оказались самыми тревожными регионами России по итогам 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование КРОС.
Рейтинг регионов составили на основе суммарных показателей распространенности «тревожных» тем в СМИ и соцмедиа.
По итогам исследования эксперты разделили субъекты на три группы в зависимости от восприимчивости к проблемам и страхам: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.
«В группу тревожных вошли (по убыванию в зависимости от места в рейтинге): Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым и Краснодарский край», — сообщается в материале.
Основным поводом для страхов в двух столицах, как и по всей стране, стала пандемия коронавируса. Кроме того, жители Пермского края, Тюменской и Свердловской областей опасались роста жестоких преступлений, Крыма и Краснодарского края — погодных аномалий, а в Архангельской области в первом квартале 2021 года поводом для тревоги стало «нашествие волков».
По результатам исследования, самыми невосприимчивыми к страхам регионами оказались Ингушетия и Чечня.
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