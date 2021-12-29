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Общество

Состоялась презентация «Виртуального путешествия по Псковской области»

В Центре туризма и творческих индустрий Пскова прошла презентация социального проекта «Виртуальное путешествие по Псковской области», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия. 

Участниками стали представители администраций Пскова и области, Торгово-промышленной палаты, Инновационного центра Сколково, эксперты в сферах культуры и туризма, специалисты информационно-туристического центра.

Оператор проекта «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» продемонстрировал первый видеофильм о Пскове и о его главной достопримечательности – Кремле. Эффект полного погружения позволили создать специальные очки виртуальной реальности – VR-шлемы.

Цель проекта - улучшение доступности не менее 6 объектов культурного, духовного наследия и агротуризма Псковской области с акцентом на сельских территориях в образовательно-познавательном аспекте и аспекте развития туризма.

«Значение виртуальных туров: во-первых, знакомство с красивыми местами, географией и историей местности, во-вторых, помощь с выбором места для отдыха, в-третьих, формирование экологической культуры при посещении туристических мест, в-четвертых, готовый инструмент для проведения уроков географии в новом увлекательном формате, в-пятых, демонстрация туристической инфраструктуры для отдыха, в-шестых, путешествия и изучение географии, истории в периоды, когда есть ограничения», - отметила руководитель проекта Анна Войченко. 

По её словам, виртуальность даёт возможность посетить место в любое время, а также экономическую независимость, когда есть ограничения во времени, в финансах, социальный статус, возможности человека (малый возраст, ограничения здоровья, военнослужащие и т. п.). «Виртуальный мир создаёт комфорт через доступность для путешествия без ограничений, экономию времени, физическую безопасность, удобство, интеллектуальное развитие. Это актуально для школьников и людей с ограниченными возможностями здоровья – участников проекта», - добавила Анна Войченко. 

Напоминаем, бесплатные виртуальные мероприятия со школьниками и людьми с особенностями развития пройдут в марте-апреле 2022 года. 

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