103 тысячи пассажиров обслужил Псковский международный аэропорт в 2021 году

12:03, 29 декабря 2021, ПАИ

103 тысячи пассажиров обслужил Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» за 2021 год, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По сравнению с прошлым годом пассажиропоток увеличился более чем в 2 раза. Самым востребованным авиамаршрутом у пассажиров стал рейс Псков – Москва. В летний период пользуются спросом маршруты в Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Анапу – заполняемость этих рейсов составляет от 80 до 100%.

В 2022 году планируется выполнять рейсы в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, а также в Симферополь и Анапу в летний сезон. Кроме того, прорабатывается вопрос запуска авиамаршрутов в Минск, Турцию и Египет.