До нуля градусов потеплеет в Псковской области в последний день года
31 декабря в Псковской области ожидается повышение температуры до нуля градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
«Псковскую область заденет циклон», - уточнила она.
Повышение температуры будет сопровождаться дождём со снегом, в отдельных районах может пройти ледяной дождь. «Радует, что интенсивность этих явлений будет небольшой», - добавила метеоролог.
1 января температура вновь станет минусовой. Это будет сопровождаться усилением западного ветра.
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