До нуля градусов потеплеет в Псковской области в последний день года

12:25, 29 декабря 2021, ПАИ

31 декабря в Псковской области ожидается повышение температуры до нуля градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Псковскую область заденет циклон», - уточнила она.

Повышение температуры будет сопровождаться дождём со снегом, в отдельных районах может пройти ледяной дождь. «Радует, что интенсивность этих явлений будет небольшой», - добавила метеоролог.

1 января температура вновь станет минусовой. Это будет сопровождаться усилением западного ветра.