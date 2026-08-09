День строителя празднуют в России

08:59, 09 августа 2026, ПАИ

Профессиональный праздник работников строительной отрасли отмечают в России ежегодно во второе воскресенье августа. В 2026 году эта дата выпадает на 9 августа, пишет calend.ru.

Впервые День строителя отметили в СССР 12 августа 1956 года. С тех пор праздник сохранил свои традиции: в этот день по всей стране чествуют представителей одной из древнейших профессий, вручают награды и открывают новые объекты.

Строительное ремесло и искусство зодчества на Руси всегда пользовались особым уважением. Именно от работы строителей зависит развитие городов и посёлков, появление жилых кварталов, школ, больниц, театров, музеев и объектов транспортной инфраструктуры. Без массового строительства невозможно представить развитие ни одного государства.

Традиционно ко Дню строителя приурочена сдача новых объектов – жилых домов, мостов, социальных учреждений. В регионах проходят торжественные встречи, концерты и церемонии награждения, на которых отмечают лучших специалистов отрасли и ветеранов строительства.