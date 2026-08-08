В Великолукском районе нашли прятавшегося от спасателей мальчика

22:12, 08 августа 2026, ПАИ

Масштабные поиски пропавшего девятилетнего мальчика завершились в деревне Заболотье Великолукского района. Ребёнок ушёл из дома накануне вечером без телефона и не выходил на связь, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX







К розыску привлекли более 50 человек – полицию, АНО «Дружина», кинологическую службу областной службы спасения, а также местных жителей и волонтёров.

Ребёнка обнаружили живым и здоровым в той же деревне Заболотье. Поиски осложнялись тем, что мальчик намеренно прятался от спасателей и добровольцев.