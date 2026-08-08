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Общество

В Великолукском районе нашли прятавшегося от спасателей мальчика

Масштабные поиски пропавшего девятилетнего мальчика завершились в деревне Заболотье Великолукского района. Ребёнок ушёл из дома накануне вечером без телефона и не выходил на связь, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • Масштабные поиски пропавшего девятилетнего мальчика завершились в деревне Заболотье Великолукского района
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Масштабные поиски пропавшего девятилетнего мальчика завершились в деревне Заболотье Великолукского района
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Масштабные поиски пропавшего девятилетнего мальчика завершились в деревне Заболотье Великолукского района
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Масштабные поиски пропавшего девятилетнего мальчика завершились в деревне Заболотье Великолукского района
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

К розыску привлекли более 50 человек – полицию, АНО «Дружина», кинологическую службу областной службы спасения, а также местных жителей и волонтёров.

Ребёнка обнаружили живым и здоровым в той же деревне Заболотье. Поиски осложнялись тем, что мальчик намеренно прятался от спасателей и добровольцев.

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