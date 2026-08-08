Как пережить жару в Псковской области: МЧС объясняет в карточках

21:27, 08 августа 2026, ПАИ

В жаркие летние дни многие стремятся проводить больше времени на открытом воздухе, забывая об опасностях, которые таит длительное пребывание на солнце. Перегрев может привести к тепловому удару, обезвоживанию и обострению хронических заболеваний, напоминает ГУ МЧС России по Псковской области.

Спасатели призывают жителей региона ознакомиться с простыми, но важными правилами поведения в сильную жару, чтобы отдых на природе и повседневная жизнь были безопасными.

Подробнее – в карточках.



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России















Напомним, что 9 августа в Псковской области температура воздуха днём составит от +20 до +25 градусов, ночью – от +6 до +11.