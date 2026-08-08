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Общество

Актёр из «Бумера» посетил Псков

Актёр театра и кино, уроженец Пскова Илья Соколовский приехал в родной город и побывал в Туристском информационном центре Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Фото из группы «ТИЦ Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

Артист начал творческий путь в Псковском колледже культуры, затем продолжил обучение в Российской академии театрального искусства – ГИТИС. В кино он снимается с 2003 года. Широкую известность Илье Соколовскому принесла главная роль в историческом приключенческом сериале «Записки экспедитора Тайной канцелярии».

Среди его работ – фильмы «Бумер» и «Завод», сериалы «Страсти по Чапаю», «Челночницы», «Семейный детектив», «Тень стрекозы», а также картины «Последний уик-энд» и «Волкодав».

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