Актёр из «Бумера» посетил Псков

23:50, 08 августа 2026, ПАИ

Актёр театра и кино, уроженец Пскова Илья Соколовский приехал в родной город и побывал в Туристском информационном центре Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Артист начал творческий путь в Псковском колледже культуры, затем продолжил обучение в Российской академии театрального искусства – ГИТИС. В кино он снимается с 2003 года. Широкую известность Илье Соколовскому принесла главная роль в историческом приключенческом сериале «Записки экспедитора Тайной канцелярии».

Среди его работ – фильмы «Бумер» и «Завод», сериалы «Страсти по Чапаю», «Челночницы», «Семейный детектив», «Тень стрекозы», а также картины «Последний уик-энд» и «Волкодав».