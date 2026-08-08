Владимир Путин поздравил с 90-летием жительницу Печорского района

23:25, 08 августа 2026, ПАИ

Персональное поздравление с 90-летием от президента России Владимира Путина вручили жительнице Печорского района, бывшей несовершеннолетней узнице фашистских концлагерей Вере Никифоровой. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Поздравить именинницу пришли заместитель главы округа Татьяна Михайлова и волонтёры центра православного добровольчества «Путь добра».

«В детские годы маленькой Вере пришлось испытать тяготы войны, она несовершеннолетний узник фашистских концлагерей. С супругом Вера Сергеевна прожила 46 лет, вместе воспитали сына и дочь. Сейчас у счастливой бабушки пять правнуков», – рассказали в редакции газеты.

«Учитесь, уважайте старших и цените. Это главное», – дала наставления молодому поколению Вера Никифорова.