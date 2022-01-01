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Календарь красоты и здоровья на январь

Сонастраиваемся с лунными ритмами, чтобы процедуры принесли максимум пользы и не разочаровали. Рекомендации по уходу за собой на первый месяц 2022 года от астролога Натальи Барановой.

Напоминаю, что весь январь Венера находится в ретроградном движении, поэтому нежелательны эксперименты с имиджем и внешностью: очень велика вероятность, что они разочаруют. Зато можно вновь возвращаться к образам, которые когда-то полюбились. Сам новый год тоже можно отметить в стиле ретро.

1 января — день накануне новолуния. Луна в Стрельце будет склонять к разного рода излишествам. Но следует иметь в виду, что 2 января, в день новолуние, последствия любых злоупотреблений будут не только ощущаться гораздо сильнее, чем обычно, но и могут вызвать серьёзные расстройства организма.

Важно! На весь январь откажитесь от пластических операций и уколов красоты. Татуаж — с осторожностью.

Если вы страдаете хроническими заболеваниями почек и мочеполовой системы, могут быть обострения. Если давно собирались посетить специалистов данного профиля, январь — самое время.

1 января — яркая одежда, косметика, эпатаж, сложные прически. Чтобы быть в ритме с лунными энергиями, проявляем щедрость. Уязвима печень. Полезны дыхательная гимнастика, прогулки на свежем воздухе.

2, 3 января — скульптурирующий массаж, йога, растяжка, в т. ч. начало занятий на регулярной основе. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры. Уязвимы кости, суставы, позвоночник, зубы. Профилактика — компрессы на колени.

4, 5 января — креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови.

6, 7 января — чистки, пилинги, маски, водные процедуры, аквааэробика, спа, ароматерапия, расслабляющий массаж, уход за волосами, медитации. Уход за стопами, в т. ч. массаж, педикюр. Уязвимы глаза, эндокринная система. Высок риск аллергий, отравления лекарствами и алкоголем.

8, 9, 10 января — активные виды спорта, антицеллюлитные обёртывания, все процедуры, способствующие стройности и быстро сгоняющие лишний вес. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий. Уязвима голова. Полезны процедуры, очищающие почки.

11, 12 января — скульптурирующие массажи, работа с воротниковой зоной, процедуры для шеи, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж. Покупка косметики и духов. Уязвимы шея, уши, шитовидка, горло. Профилактика — полоскание, ингаляции.

13, 14, 15 января — маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание. Уязвимы бронхи, лёгкие, руки, плечи. Полезны дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, гимнастика для плечевого пояса.

16, 17 января — уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки. Уязвимы грудь, желудок. Полезны разгрузочные дни на кефире или другой молочке.

18, 19, 20 января — окрашивание и наращивание волос, сложные причёски, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоска. Шоппинг, покупка косметики и дорогих украшений. Уязвима сердечно-сосудистая система, селезёнка.

21, 22 января — любые очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами. Краткосрочные диеты.Уязвим кишечник.

23, 24 января — работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и причёски. Прокалывание ушей. Уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, которые задерживают воду в организме.

25, 26 января — депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обёртывания, сауна, баня, жёсткий массаж. Уязвима репродуктивная система, толстая кишка. Полезны профилактические ванны от женских и мужских болезней.

28, 29 января — покупка брендовой одежды и косметики. Окрашивание волос, стрижки, сложные причёски, визаж, татуаж. Уязвима печень. Полезны дыхательная гимнастика, прогулки на свежем воздухе.

30, 31 января — скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры. Уязвимы кости, суставы, позвоночник, зубы. Профилактика — компрессы на колени.

Наталья Баранова
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