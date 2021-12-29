За год «Экопром» выставил в Пскове 100 контейнеров для вторсырья

12:53, 29 декабря 2021, ПАИ

В 2021 году филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») выставил в Пскове 100 контейнеров для вторсырья, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

В начале июня регоператор по обращению с ТКО начал выставлять желтые контейнеры в районах Овсище и Запсковье. С этого момента начала налаживаться полноценная система раздельного сбора отходов, а не только отдельный сбор пластика в сетки для ПЭТ-бутылок.

Специально для этих контейнеров был создан отдельный маршрут и приобретен мусоровоз. Визуально техника отличается от остальной, потому что на левом борту размещена ярко-оранжевая наклейка с надписью «Вторсырьё». Машина двигается по маршруту ежедневно, все содержимое контейнеров отправляется на сортировочный комплекс в деревне Котово.

Ролик о том, как происходит сортировка и как к ней прийти, был снят совместно с проектом «Экомышление».