Как выбрать вино к новогоднему столу, рассказали в Роскачестве

13:00, 29 декабря 2021, ПАИ

В пресс-службе Роскачества рассказали, на какие детали следует обратить внимание при выборе вина для новогоднего стола.

«По правилам, вино должно храниться и продаваться при температуре 5-20 С. Если бутылка на ощупь заметно тёплая – это повод отказаться от покупки», — сообщили в пресс-службе.

Дома вино надо хранить подальше от батареи и не ставить на балкон, иначе оно, как минимум, потеряет в качестве. Не менее важную роль играет и температура подачи — здесь можно руководствоваться правилом: «чем слаще — тем холоднее». Для игристых вин она составит семь-десять градусов Цельсия, для белых вин — 10-11 градусов, а для красных — 12-14 градусов Цельсия.

Чтобы распознать напитки на фруктовом сырье с искусственной газацией, водой и ароматизаторами, важно изучить этикетку: там должно быть отмечено, что «продукция не является вином», предупреждают в Роскачестве. В свою очередь, на контрэтикетке указывается место происхождения винограда — например, Кубань или Крым.

«Если такой надписи нет, и текст под лупой не разберешь — это вообще не вино», — считают эксперты. Для недорогих вин, стоимостью до 400-500 рублей (особенно для белых), имеет значение и дата розлива: лучше всего, если белое или игристое вино разлито не раньше, чем за полгода до употребления, а красное — за год. А если выбирать между импортным и отечественным, то качественный продукт за разумные деньги — это про российское вино.

«В категории до 1500 рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним», — привели в пресс-службе слова директора департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеси Буяевой.

Она посоветовала обратить внимание на российские вина с маркировками ЗГУ и ЗНМП, которые производятся и бутилируются вблизи виноградников.