Более 1,3 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

13:03, 29 декабря 2021, ПАИ

1 332 078 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 239,5 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано свыше 540 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксирован 10 458 271 случай заболевания коронавирусом, 9 380 223 человека выздоровело, 307 022 – умерло.