Прожиточный минимум и МРОТ выросли в России

09:23, 01 января 2022, ПАИ

С 1 января минимальный размер оплаты труда в России повышен до 13 890 рублей в месяц, сообщает Госдума. Ранее он составлял 12 792 рубля.

Выросла и величина прожиточного минимума. В целом по России на душу населения она теперь составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

На основе федерального рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Они используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер соцподдержки.

Президент предложил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией — на 8,6 %. «Значит, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ», — пояснял ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 млн граждан России.