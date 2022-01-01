Работу зоопарков, цирков и дельфинариев без лицензии запретили в России

14:13, 01 января 2022, ПАИ

С 1 января запрещена работа зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов без лицензии, сообщается на сайте Госдумы РФ.

«Это позволит обеспечить содержание животных в должных условиях», – ранее прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Лицензированием занимается Россельхознадзор. В соответствии с законодательством, если организация не получила до 1 января лицензию, то работать она не может.

За работу без лицензии предусмотрена административная ответственность: должностным лицам грозит штраф от 4 до 5 тыс. рублей, юридическим – от 40 до 50 тыс. рублей.