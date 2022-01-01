Россиян защитили от «долговой ловушки»

23:49, 01 января 2022, ПАИ

С 1 января Банк России получил право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми компаниями (МФО). Совет директоров Банка России будет определять виды займов и кредитов, которых будут касаться эти меры, и порядок ограничения, сообщается на сайте Госдумы.

«Нововведение защитит людей от попадания в «долговую ловушку», поможет сохранить свои средства. Речь идёт об ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов и займов. Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30 % граждан, имеющих кредит, отдают более 80 % своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость», — ранее писал в своём Telegram-канале Вячеслав Володин.