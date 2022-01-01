Выросло максимальное пособие по безработице

16:51, 01 января 2022, ПАИ

Максимальное пособие по безработице в 2022 году составит 12 792 рубля, условия для его назначения останутся прежними. Оно начисляется в первые три месяца потерявшим работу гражданам, которые в течение года встали на учет в центре занятости, пишут федеральные СМИ.

Сумма пособия зависит от среднего заработка. В первые три месяца оно составляет 75% от среднего заработка, но не более максимального размера. В следующие три месяца (для предпенсионеров - четыре месяца) оно выплачивается в размере 60% от среднего заработка, но не более 5 тысяч рублей.

Затем начисляется пособие по безработице в минимальном размере (в 2022 году оно не изменится и составит 1500 рублей).