Больничные листы теперь будут оформляться в электронном виде

22:08, 01 января 2022, ПАИ

С 1 января электронный больничный лист стал обязательным, пишут федеральные СМИ. Его врачи будут подписывать электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования. Привычный бланк бумажного бюллетеня отменяется, по требованию пациента на бумаге ему предоставят выписку с номером цифрового документа.

Система электронного документооборота ФСС будет автоматически оповещать работодателей о том, что работник заболел. После закрытия больничного пособие за период нетрудоспособности поступит напрямую из средств ФСС.

Максимальный размер пособия по больничному в 2022 году составит 2572 рубля 60 копеек в день или около 80 тысяч рублей в месяц. Размер выплаты напрямую зависит от среднего заработка за последние два года.