Псковичей приглашают на новогодний онлайн-концерт от «ВКонтакте»

11:56, 01 января 2022, ПАИ

«ВКонтакте» организует праздничное шоу, на котором выступят «Руки вверх» и «Ленинград», сообщили организаторы.

Ведущими шоу станут Владимир Маркони и Алла Михеева, а выступят в нём артисты, которых часто слушают во «ВКонтакте». Например, дуэт HammAli & Navai, а также Big Baby Tape — релиз BANDANA I, который он записал с Kizaru, попал в топ-10 альбомов. Свои хиты исполнит и группа «Руки вверх!».

На сцену выйдет также группа «Ленинград», а Сергей Шнуров представит свой новый проект «Зоя». Уникальным станет и поздравление из космоса: с Новым годом пользователей «ВКонтакте» поздравят прямо с МКС.

В праздничном шоу примут участие блогеры. С помощью сервиса «VK Звонок» они пообщаются и сыграют в игры со своими поклонниками.

Зрители концерта также смогут получить подарки – уникальный набор стикеров с новогодней ёлкой: часть – за просмотр шоу, часть – если будут внимательны и соберут кодовое слово.

Праздничное шоу состоится в сообществе «Официальные страницы» 1 января в 17:00, а жители Москвы смогут увидеть шоу на уличных экранах в центре Москвы: на фасадах кинотеатра «Октябрь» и гостиницы «Космос», а также на Таганской площади.