Жители Лепешей выразили благодарность депутату Сергею Колосову

14:03, 29 декабря 2021, ПАИ

Жители микрорайона Лепеши поблагодарили депутата Сергея Колосова за работу и неравнодушное отношение к проблемам, сообщили в Instagram-аккаунте Псковской городской Думы.

«Сергей Павлович относится к любой просьбе, даже незначительной, с ответственностью. Много раз чинил детскую площадку. Сделал ограждение, чтобы машины не стояли под окнами. Все его хорошие дела не перечислить. Его знают и уважают все жители микрорайона», – написали жители микрорайона в обращении.

В гордуме отметили, что им ежегодно поступает большое количество просьб, вопросов и предложений, однако самые приятные из них – слова благодарности от жителей города в адрес главы и депутатов Псковской городской Думы.

Интервью с Сергеем Колосовым об итогах работы в округе № 2 за 2021 год можно почитать здесь.