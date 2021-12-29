1097 жителей Псковской области заболели коронавирусом за неделю

14:20, 29 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области за неделю с 20 по 26 декабря коронавирусом заболели 1097 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Среди них в форме ОРВИ – 961 случай, в форме внебольничной пневмонии – 115 случаев. Активно выявлен 21 случай бессимптомного течения инфекции.

Заболеваемость COVID-19 за неделю превысила заболеваемость по России на 45,1%.

Наибольшая заболеваемость отмечается в возрастной группе 30-49 лет – 32,3%.

В 10 муниципальных образованиях заболеваемость выше среднеобластного уровня: Опочецкий, Локнянский, Дедовичский, Порховский, Стругокрасненский, Печорский, Псковский, Новосокольнический, Новоржевский, Пыталовский районы.

В Пскове за неделю зарегистрировано 285 случаев, или 135,49 на 100 тысяч населения.