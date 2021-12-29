1097 жителей Псковской области заболели коронавирусом за неделю
В Псковской области за неделю с 20 по 26 декабря коронавирусом заболели 1097 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.
Среди них в форме ОРВИ – 961 случай, в форме внебольничной пневмонии – 115 случаев. Активно выявлен 21 случай бессимптомного течения инфекции.
Заболеваемость COVID-19 за неделю превысила заболеваемость по России на 45,1%.
Наибольшая заболеваемость отмечается в возрастной группе 30-49 лет – 32,3%.
В 10 муниципальных образованиях заболеваемость выше среднеобластного уровня: Опочецкий, Локнянский, Дедовичский, Порховский, Стругокрасненский, Печорский, Псковский, Новосокольнический, Новоржевский, Пыталовский районы.
В Пскове за неделю зарегистрировано 285 случаев, или 135,49 на 100 тысяч населения.
Как планируете провести новогодние каникулы?
Строительство детских садов и школ назвала Елена Полонская главным достижением Пскова в 2021 году