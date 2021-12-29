Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семь строительных компаний Псковской области сотрудничают с реготделением общества инвалидов по вопросам создания доступной среды

29 декабря в администрации Псковской области состоялось координационное заседание рабочей группы по вопросам формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения при осуществлении строительства, реконструкции, ремонта объектов капитального строительства на территории региона. Мероприятие прошло под председательством вице-губернатора Василия Осипова с участием представителей органов исполнительной власти региона и областного отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках заседания были подведены итоги взаимодействия органов власти с общественной организацией в 2021 году. Одним из ключевых событий стало заключение соглашения о сотрудничестве между строительными компаниями, осуществляющими возведение многоквартирных жилых домов на территории региона, и Псковской областной организацией «Всероссийское общество инвалидов». Документ направлен на защиту прав и интересов людей с инвалидностью. Он регламентирует взаимодействие сторон в части согласования застройщиками с экспертами ВОИ проектов (изменений в утвержденную проектную документацию) на строительство многоквартирных домов в соответствии с требованиями по формированию доступной среды. В настоящее время участниками соглашения являются семь строительных компаний.

Кроме того, при содействии главы региона Михаила Ведерникова в Пскове открылся ресурсный центр «Доступная среда», который объединил профильных специалистов, готовых оказывать комплексную экспертную помощь в решении вопросов формирования доступной среды в регионе.

Председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова отметила, что сотрудничество в плане защиты прав маломобильных групп граждан и людей с другими формами инвалидности набирает обороты, развивается. Она поблагодарила руководство региона за внимание к существующим проблемам. «Благодаря поддержке губернатора Псковской области и администрации региона, благодаря открытому диалогу с властями принимаются верные решения», – подчеркнула Марина Борисенкова.

В свою очередь Василий Осипов обратил внимание на то, что это только первые шаги в направлении развития территорий в регионе, удобных для пользователей всех категорий.

Далее участники заседания обсудили механизмы взаимодействия сторон в строительной сфере и сфере благоустройства жилых и общественных пространств в муниципалитетах.

Были рассмотрены и конкретные мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Речь, в частности, зашла об оборудовании псковского аэропорта, железнодорожного и автовокзала, а также автостанций в районах специальными устройствами для комфортного пребывания людей с нарушениями слуха. Кроме того, были обсуждены варианты корректировки пространства под нужды маломобильных групп граждан на улице Свердлова в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

29 декабря 2021

Пункты вакцинации от COVID-19 в Псковской области закроются на два дня
29 декабря 2021

Владимир Путин внес законопроект об упрощении получения гражданства
29 декабря 2021

Более 712 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
29 декабря 2021

1097 жителей Псковской области заболели коронавирусом за неделю
29 декабря 2021

Жители Лепешей выразили благодарность депутату Сергею Колосову
29 декабря 2021

Строительство детских садов и школ назвала Елена Полонская главным достижением Пскова в 2021 году
29 декабря 2021

Новая детская площадка может появиться на улице Яна Фабрициуса в Пскове
29 декабря 2021

Глава Пскова стала гостьей ПАИ-live

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...