Семь строительных компаний Псковской области сотрудничают с реготделением общества инвалидов по вопросам создания доступной среды

14:27, 29 декабря 2021, ПАИ

29 декабря в администрации Псковской области состоялось координационное заседание рабочей группы по вопросам формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения при осуществлении строительства, реконструкции, ремонта объектов капитального строительства на территории региона. Мероприятие прошло под председательством вице-губернатора Василия Осипова с участием представителей органов исполнительной власти региона и областного отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках заседания были подведены итоги взаимодействия органов власти с общественной организацией в 2021 году. Одним из ключевых событий стало заключение соглашения о сотрудничестве между строительными компаниями, осуществляющими возведение многоквартирных жилых домов на территории региона, и Псковской областной организацией «Всероссийское общество инвалидов». Документ направлен на защиту прав и интересов людей с инвалидностью. Он регламентирует взаимодействие сторон в части согласования застройщиками с экспертами ВОИ проектов (изменений в утвержденную проектную документацию) на строительство многоквартирных домов в соответствии с требованиями по формированию доступной среды. В настоящее время участниками соглашения являются семь строительных компаний.

Кроме того, при содействии главы региона Михаила Ведерникова в Пскове открылся ресурсный центр «Доступная среда», который объединил профильных специалистов, готовых оказывать комплексную экспертную помощь в решении вопросов формирования доступной среды в регионе.

Председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова отметила, что сотрудничество в плане защиты прав маломобильных групп граждан и людей с другими формами инвалидности набирает обороты, развивается. Она поблагодарила руководство региона за внимание к существующим проблемам. «Благодаря поддержке губернатора Псковской области и администрации региона, благодаря открытому диалогу с властями принимаются верные решения», – подчеркнула Марина Борисенкова.

В свою очередь Василий Осипов обратил внимание на то, что это только первые шаги в направлении развития территорий в регионе, удобных для пользователей всех категорий.

Далее участники заседания обсудили механизмы взаимодействия сторон в строительной сфере и сфере благоустройства жилых и общественных пространств в муниципалитетах.

Были рассмотрены и конкретные мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Речь, в частности, зашла об оборудовании псковского аэропорта, железнодорожного и автовокзала, а также автостанций в районах специальными устройствами для комфортного пребывания людей с нарушениями слуха. Кроме того, были обсуждены варианты корректировки пространства под нужды маломобильных групп граждан на улице Свердлова в Пскове.