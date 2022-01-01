Минимальная цена пачки сигарет стала выше

16:15, 01 января 2022, ПАИ

С 1 января единая минимальная цена (ЕМЦ) за пачку сигарет увеличилась на четыре рубля - с 108 до 112 рублей. Ниже этой цены продавать сигареты нельзя, сообщают федеральные СМИ.

ЕМЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. А поскольку акцизы вырастут с 1 января на 4%, вырастет и минимальная цена. Она была введена на сигареты по аналогии с алкоголем с 1 апреля 2021 года для борьбы с нелегальным рынком: все, что продается ниже этой цены, автоматом считается нелегальной продукцией.

Повысится, соответственно, и средняя цена за пачку сигарет - примерно на 5-10 рублей до 145-150 рублей, ранее подсчитывали в Национальном союзе защиты прав потребителей.