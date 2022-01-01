Вступил в силу запрет на фруктовые вина

22:44, 01 января 2022, ПАИ

С 1 января фруктовые вина не из винограда окажутся в России вне закона, сообщается на сайте Госдумы.

Запрещается использовать слово «вино» и его производные на этикетке в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением не винограда. В противном случае продукция теперь является фальсифицированной. С нового года эти напитки должны называться «плодовая алкогольная продукция».

Все остатки фруктовых вин производители должны были распродать до 1 октября 2021 года. Розница должна прекратить реализацию фруктовых вин до конца 2021 года.