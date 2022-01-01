Лимит «Пушкинской карты» вырастет до 5000 рублей

17:00, 01 января 2022, ПАИ

В 2022 году лимит «Пушкинской карты» вырастет с 3000 до 5000 рублей, сообщается на сайте Госдумы.

Карту могут оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет и купить на эти деньги билет в театр, музей, галерею или филармонию.

Напомним, с 1 сентября 2021 года по инициативе президента России Владимира Путина стартовала всероссийская культурная программа «Пушкинская карта». С 1 сентября 13 миллионов граждан России от 14 до 22 лет могли получить карту, на балансе которой три тысячи рублей. Эти деньги молодые люди могут потратить только в учреждениях культуры.