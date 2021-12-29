Более 712 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

14:36, 29 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 332 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 712 372, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразился 71 121 человек, 66 407 пациентов выздоровело, 1 246 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.