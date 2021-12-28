Песни, танцы, суета: гала-концерт фестиваля «Университет звезд» прошел в ПсковГУ

14:41, 29 декабря 2021, ПАИ

28 декабря вечером в ПсковГУ царила суета, радостное волнение и ожидание главного творческого события – гала-концерта фестиваля «Университет звезд». Пока зрители обсуждали, что им предстоит увидеть и услышать, участники входили в образ звезд мира танца и вокала.

Студентка 4 курса направления «Социальная работа» Института образования и социальных наук Мария Каменская выступала в танцевальном направлении в составе коллектива «Аллегория» с творческим номером.

«Название мы придумывали коллективно, и захотелось чего-то этакого, - отметила участница. - Готовились достаточно долго, с октября. У нас очень большой коллектив из 14 человек. Музыка – попурри из четырех композиций».

Максим Тулумбасов хоть и первокурсник Института права, экономики и управления, но уже наравне со всеми участвовал в фестивале. Не заметить юношу с саксофоном было невозможно.

«Мой стаж в музыке 12 лет, окончил две музыкальные школы по специальностям «фортепиано» и «саксофон», - поделился студент. - Играть буду рок-н-ролл. Думаю, шансы на победу у нас есть».

Еще одна участница – второкурсница направления «Филология» Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Мария Ливадная – рассказала нам, что выступает на конкурсе в двух номинациях: с коллективным танцевальным номером, а также в театральном дуэте.

«Сегодня я представляю два номера. Первый – это дуэт в театральном направлении, а второй номер танцевальный. У нас есть своя лаборатория, и мы там с ребятами вместе творим, - рассказала Мария. - Театральный дуэт покажем по рассказу Михаила Зощенко «Нервные люди». Мы искали подходящий дуэт, чтобы он был веселым. Изначально я хотела читать монолог, но потом мы с подругой решили вдвоем выступить».

Концерт начался выступлением студентки Института медицины и экспериментальной биологии из Туниса Инессы Куки. Девушка спела песню, посвященную Рождеству. А дальше – номер за номером, по всем номинациям: вокальной, инструментальной, танцевальной, театральной.

«Сегодня волшебный вечер, мы еще раз увидели, какие замечательные, инициативные, талантливые студенты в Псковском государственном университете, - обратилась к присутствующим ректор вуза Наталья Ильина. – Глядя на то, какие вы классные и насколько здорово включены не только в учебную деятельность, но и в творчество, желаю вам не останавливаться, креативить, получать максимум удовольствия во всем, что вы делаете».

Наталья Ильина объявила следующий год в университете Годом культуры. Вуз начнет серию экскурсий по России для тех ребят, которые достойно представляют ПсковГУ и занимают призовые места. Начать год глава вуза предложила с поездки в Санкт-Петербург для обладателей Гран-при «Университета звезд».

С полным списком победителей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ