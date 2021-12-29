Пункты вакцинации от COVID-19 в Псковской области закроются на два дня

15:01, 29 декабря 2021, ПАИ

С 2 января по 9 января пункты вакцинации в Пскове и Великих Луках будут работать с 9:00 до 15:00, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению Псковской области.

31 декабря и 1 января – выходные, пункты вакцинации работать не будут.