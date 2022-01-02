Пункты вакцинации в Пскове возобновили работу
Пункты вакцинации в Пскове возобновляют работу со 2 января, сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Со 2 января по 9 января привиться в Пскове и Великих Луках можно будет с 9:00 до 15:00. «Пожалуйста, приходите сделать прививку. Это очень важно до начала следующей волны. А она, к сожалению, будет. Скоро», – отметил глава региона.
За минувшие сутки в Псковской области 105 человек заболели коронавирусом. Всего в регионе переболело коронавирусом 71 605 человек.
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