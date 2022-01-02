Ещё 105 человек заразились коронавирусом в Псковской области

09:33, 02 января 2022, ПАИ

105 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Тенденция к снижению заболеваемости пока сохраняется», – прокомментировал статистику коронавируса глава региона.

За время пандемии в Псковской области было проведено 717 842 исследования на СOVID-19, из них 1 080 – за минувшие сутки. Всего в регионе выздоровело 71 605 человек, болевших коронавирусом, из них 105 – вчера.