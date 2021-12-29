Повесивший собаку житель Островского района получил 80 часов обязательных работ
Повесивший собаку житель Островского района получил 80 часов обязательных работ, сообщили в прокуратуре Порховского района.
Напомним, в мае 2021 года 19-летний обвиняемый, находясь в деревне Верхний Мост Порховского района, взял цепь, на которой сидела собака, и перекинул её через дверь сарая, подвесив животное. Впоследствии собака скончалась.
Приговором мирового суда судебного участка № 23 Порховского района обвиняемому назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.
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