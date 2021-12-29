Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Повесивший собаку житель Островского района получил 80 часов обязательных работ

Фото из архива ПАИ

Повесивший собаку житель Островского района получил 80 часов обязательных работ, сообщили в прокуратуре Порховского района.

Напомним, в мае 2021 года 19-летний обвиняемый, находясь в деревне Верхний Мост Порховского района, взял цепь, на которой сидела собака, и перекинул её через дверь сарая, подвесив животное. Впоследствии собака скончалась.

Приговором мирового суда судебного участка № 23 Порховского района обвиняемому назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

29 декабря 2021

Ещё семь жителей Псковской области скончались от коронавируса
29 декабря 2021

Публикуем видео с места ДТП в Порховском районе, где сбили женщину
29 декабря 2021

Женщина получила ушибы после ДТП на перекрёстке у кладбища в Пскове
29 декабря 2021

Два ДТП с пострадавшими произошло в Великих Луках
29 декабря 2021

Женщину госпитализировали после наезда автомобиля в Порховском районе
28 декабря 2021

В колонию в Татарстане доставили брикеты замороженных куриных тушек с гашишем внутри
28 декабря 2021

На трассе Р-23 в Псковской области столкнулись две иномарки
28 декабря 2021

Нетрезвый автомеханик угнал «Форд» у клиентки в Великих Луках

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...