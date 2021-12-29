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Экономика

ООО «Транснефть – Балтика» помогло приобрести новогодние подарки для воспитанников детских социальных учреждений

ООО «Транснефть – Балтика» в рамках благотворительной деятельности в преддверии Нового года выделило почти 2 млн руб. на закупку подарков для воспитанников детских социальных и образовательных учреждений в регионах деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. 

Благодаря поддержке компании подарки получат более 1,5 тыс. детей в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. Большинство из них – воспитанники специальных учреждений для детей с особенностями развития, а также центров поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Кроме того, реализовать детские новогодние желания помогают и волонтеры предприятия. В Санкт-Петербурге они организовали сбор средств на приобретение подарков для детей-сирот, находящихся в Центре социальной помощи семье и детям Центрального района. Поддержка этого центра стала традицией ООО «Транснефть – Балтика». Добровольцы регулярно покупают подарки, а также организовывают сбор необходимых вещей для его воспитанников накануне Дня знаний и Нового года.

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» в администрации Калининского района Санкт-Петербурга была установлена елка с пожеланиями от детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также пожилых граждан. В ходе акции ООО «Транснефть – Балтика» выпала возможность исполнить новогоднее желание 10-летней девочки, которая просила у Деда Мороза куклу. Также она получила набор сладостей, без подарка не остался и ее брат, о котором она написала в своем письме.

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