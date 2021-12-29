«Мандарин безопасности»: печорских водителей поздравили с наступающим Новым годом

16:45, 29 декабря 2021, ПАИ

29 декабря в рамках акции «Мандарин безопасности» волонтёры и полицейские поздравили печорских водителей с наступающим Новым годом, пишет «Печорская правда».

Ежегодная новогодняя акция прошла у памятника-стелы на улице Псковской. Дед Мороз и Снегурочка угощали водителей мандаринами, поздравляли с наступающим Новым годом. К праздничным словам присоединялись и сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский». Они желали водителям здоровья, благополучия, а также призывали соблюдать правила дорожного движения. Волонтёры вручали водителям светоотражающие элементы в виде наклеек.

«Мандарин безопасности» поддержали активным участием начальник ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Никита Евдокимов и инспектор ДПС Александр Красовский.