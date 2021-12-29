СМИ: Для непривитых от коронавируса россиян могут подорожать кредиты и ипотека

16:47, 29 декабря 2021, ПАИ

Россияне, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, могут столкнуться с проблемами при обращении за ипотечными и крупными потребительскими кредитами, пишут «Известия».

Как отмечает СМИ, при оформлении займов банки часто сами предлагают опцию страхования жизни и здоровья. В таком случае высок шанс получить более низкую ставку. Клиенту необходимо заполнить небольшую декларацию, важную роль в которой играет наличие или отсутствие тяжелых заболеваний: серьезные проблемы со здоровьем могут сказаться на условиях страховки.

По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, при оценке рисков вскоре могут добавить пункт об обязательной прививке от COVID-19. «Вполне возможно, что даже те два-три процента смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен», — объяснил он.



Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин не согласился с такой оценкой. Он подчеркнул, что наличие или отсутствие прививки не скажется на ипотечном и потребительском страховании из-за особенностей инфекции.

«Коронавирус с точки зрения негативных и трагических последствий в большей степени воздействует на людей в возрасте и (или) с хроническими заболеваниями. Вопрос хронических заболеваний и так присутствует в андеррайтинге, а люди старшего возраста редко берут ипотеку или большие потребительские кредиты», — отметил Дубровин.

