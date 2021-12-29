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Как будут работать медорганизации Псковской области в праздничные дни

Как будут работать медицинские организации Псковской области в праздничные дни, рассказали в официальном Telegram-канале региона.

Поликлинические подразделения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению, с 31 декабря по 7 января будут работать по графику праздничного дежурства с 8:00 до 15:00; 8 января - по графику субботы с 8:00 до 17:00; 9 января - по графику воскресного дежурства с 8:00 до 15:00.

Отделения помощи на дому будут принимать вызовы с 31 декабря по 9 января до 15:00.

Пункты вакцинации от коронавируса будут функционировать с 31 декабря по 9 января в часы работы медицинской организации.

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому и детскому населению по профилю «стоматология», в период праздничных дней будут вести прием с 8:00 до 15:00 для оказания неотложной помощи. Медицинские организации, имеющие в структуре женские консультации, будут работать по аналогичному графику.

ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер Псковской области», ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер Псковской области», ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области», ГБУЗ «Псковский областной клинический онкологический диспансер» организуют работу дежурных врачей поликлинических подразделений, включая филиалы, с 3 по 7 января с 9:00 до 15:00.

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Как будут работать медорганизации Псковской области в праздничные дни

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