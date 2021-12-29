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Михаил Ведерников назвал лучшие по исполнению нацпроекты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время итогового совещания по нацпроектам 29 декабря назвал лучшие по исполнению нацпроекты, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил, что в этом году безусловными лидерами стали руководители нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство», «Культура», «Цифровая экономика» и «Экология».

«Здесь без комментариев, огромное спасибо коллегам, которые в своих сферах деятельности эти направления контролировали», – отметил губернатор.

Ещё по трем нацпроектам результат превысил 99%. Среди них «Безопасные качественные дороги» с общим объемом финансирования 3,8 млрд рублей.

«Хочу отметить, что последние годы дорожная отрасль у нас работает как часы. Это касается не только нацпроектов, а всех источников финансирования. Мы на хорошем счету в федеральном центре, это, безусловно, даёт возможность двигаться как минимум в три раза быстрее, чем если это было бы в штатном режиме», – рассказал губернатор и отметил, что на следующий год отыграна уже как минимум половина контрактов.

Также Михаил Ведерников выразил отдельную благодарность ответственным за «Здравоохранение». «Из 463 миллионов, которые были по нацпроекту определены на эту сферу, неосвоенной осталась только экономия в 20 тысяч рублей», – сообщил глава региона, подчеркнув, что это хорошие результаты, учитывая обстановку.

Губернатор отметил, что в этом году сильно улучшились показатели по нацпроекту «Образование». По словам Михаила Ведерникова, еще год назад это было самое проблемное направление, исполнение составляло менее 70%.

«Это единственное направление, которое тянуло вниз работу по всем нацпроектам и сказалось на общем результате. В этом году все сделано по максимуму, почти из 1 млрд неизрасходованными остались всего 3 млн рублей, которые перенесены на следующий год», – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что в нацпроектах «Жилье и городская среда», «Демография» и в новом нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства» объем неизрасходованных средств также относительно небольшой.

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