Два отделения почтовой связи открылись в Псковской области после ремонта

17:24, 29 декабря 2021, ПАИ

Два обновленных почтовых отделения открыли свои двери для жителей Псковской области после ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

Одно почтовое отделение 180011 расположено в Пскове на улице Боровой, 28 в районе «Кирпичи». Этот офис ежемесячно его посещают порядка 4 000 человек.

Совместно с руководством Псковского филиала Почта России в открытии отделения приняла участие член Совета Федерации Российской Федерации от Псковской области Елена Бибикова, которая высоко оценила работу отделения и качество условий труда сотрудников.

«Поздравляю жителей микрорайона – в обновленном офисе созданы все условия для комфортного получения почтовых услуг. Хочу поблагодарить Почту России за проделанную большую работу. Желаю новому отделению и его коллективу новых успехов!» – подчеркнула Елена Бибикова.

Почтовое отделение 181520 на улице Садовой, 13 в деревне Новый Изборск Печорского района тоже обновили. Ремонтные работы в этом офисе провело УФПС Псковской области благодаря финансовой поддержке администрации Псковской области. Данное почтовое отделение каждый месяц принимает в своих стенах более половины жителей деревни Новый Изборск. Отделение оказывает полный спектр почтовых услуг для граждан.

«Уверена, что отремонтированное почтовое отделение в Новом Изборске теперь будет пользоваться еще большей популярностью у жителей деревни, для которых Почта – это центр социальной жизни», – отметила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Оба почтовых отделения в соответствии требованиям программы «Доступная среда» оснащены пандусами и кнопками вызова персонала для маломобильных граждан. По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать клиентам всю необходимую помощь.