Итоги муниципального этапа школьной олимпиады подвели в Великих Луках

19:41, 29 декабря 2021, ПАИ

По многолетней традиции в ноябре-декабре в Великих Луках проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости». В этом году в муниципальном этапе приняли участие 1 763 школьника 7–11-х классов из 15 общеобразовательных учреждений.

По итогам участия в муниципальном этапе олимпиады 90 обучающихся, набрав необходимый процент выполнения заданий, получили статус победителя, 200 обучающихся – статус призёра, 47 обучающихся стали победителями и призёрами по двум и более предметам, из них Гогонова Елизавета, обучающаяся 11-го класса МАОУ «СОШ № 12», стала обладателем четырёх призовых мест (победитель по праву и обществознанию, призёр по истории и биологии), 12 обучающихся завоевали по три призовых места.

В командном зачёте по числу призовых мест традиционно лидируют гимназия (61 призовое место), лицей № 11 (43 призовых места), школа № 2 (32 призовых места), школа № 7 (29 призовых мест), школа № 13 (26 призовых мест).

На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в город Псков приглашены 160 обучающихся.

Всероссийская олимпиада школьников — старейшая и самая престижная олимпиада в стране. Победители и призёры её заключительного этапа зачисляются в профильные вузы без экзаменов, а в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» присуждаются премии.