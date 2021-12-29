Полицейские поздравили детей Сосновоборского реабилитационного центра

19:57, 29 декабря 2021, ПАИ

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Сотрудники полиции и члены общественного совета МВД поздравили детей из Сосновоборского реабилитационного центра с наступающим Новым годом. Об этом сообщил корреспондент газеты «Призыв».

Коллектив межмуниципального отдела МВД России «Себежский» закупил для ребят сладкие подарки, пригласил Деда Мороза и Снегурочку, а дети нарядились в праздничные костюмы и подготовили для гостей стихи и песни.

Долгожданная встреча детей с Дедом Морозом и Снегурочкой состоялась.