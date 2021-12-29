Полицейские поздравили детей Сосновоборского реабилитационного центра
Сотрудники полиции и члены общественного совета МВД поздравили детей из Сосновоборского реабилитационного центра с наступающим Новым годом. Об этом сообщил корреспондент газеты «Призыв».
Коллектив межмуниципального отдела МВД России «Себежский» закупил для ребят сладкие подарки, пригласил Деда Мороза и Снегурочку, а дети нарядились в праздничные костюмы и подготовили для гостей стихи и песни.
Долгожданная встреча детей с Дедом Морозом и Снегурочкой состоялась.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как планируете провести новогодние каникулы?
29 декабря 2021
Михаил Ведерников раскритиковал реализацию нацпроектов в четырёх районах Псковской области