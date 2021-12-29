Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в хоккей

20:29, 29 декабря 2021, ПАИ

Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Стрельне, сообщает Telegram-канал Shot.

Президенты после переговоров в Петербурге продолжили общение на льду. Путин традиционно вышел в форме под номером 11, а Лукашенко — 01. Они были в одной команде. В той же команде играл сын Лукашенко Николай. С ними также сыграли Фетисов, Ковальчук, Касатонов, Фёдоров и другие известные хоккеисты. За Лукашенко пришла поболеть его собака — шпиц Умка.

Матч завершился со счётом 7:18 в пользу белых — команды, где играли президенты.

Путин забил семь шайб, Коля Лукашенко — четыре, Александр Лукашенко — две.