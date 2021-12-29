Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в хоккей
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Стрельне, сообщает Telegram-канал Shot.
Президенты после переговоров в Петербурге продолжили общение на льду. Путин традиционно вышел в форме под номером 11, а Лукашенко — 01. Они были в одной команде. В той же команде играл сын Лукашенко Николай. С ними также сыграли Фетисов, Ковальчук, Касатонов, Фёдоров и другие известные хоккеисты. За Лукашенко пришла поболеть его собака — шпиц Умка.
Матч завершился со счётом 7:18 в пользу белых — команды, где играли президенты.
Путин забил семь шайб, Коля Лукашенко — четыре, Александр Лукашенко — две.
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