В Гдовском районе сгорели две строительные бытовки
Около 16:20 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в деревне Кишкино Гдовского района, сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».
По прибытии на место было установлено, что горят два строительных вагончика. В результате они уничтожены огнём полностью, пострадавших нет.
Причина — аварийный режим работы электрооборудования.
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