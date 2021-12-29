В Гдовском районе сгорели две строительные бытовки

20:49, 29 декабря 2021, ПАИ

Около 16:20 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в деревне Кишкино Гдовского района, сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».

По прибытии на место было установлено, что горят два строительных вагончика. В результате они уничтожены огнём полностью, пострадавших нет.

Причина — аварийный режим работы электрооборудования.