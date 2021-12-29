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Чукотка, Сахалин и Коми признаны самыми пьющими регионами

В докладе «Трезвой России» обозначили самые пьющие регионы. Фото p-71.spb

Чукотку, Сахалин и Коми признали самыми пьющими регионами. Согласно докладу, подготовленному «Трезвой Россией», на последних местах также расположились Ненецкий автономный округ и Кировская область. Об этом пишет сайт телеканала «360°». Работа над рейтингом ведётся семь месяцев, и в итоге 85 субъектов Федерации получают своё место.

Самыми непьющими регионами стали Ингушетия, Чеченская Республика и Дагестан. На первых местах оказались Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Доклад «Трезвой России» основан на данных о смертности от отравления, количестве зависимых, случаев алкопсихоза и преступлений, совершённых в нетрезвом виде, а также об объёме реализованного спиртного.

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