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Общество

Информацию о выписке из больницы певицы Марины Хлебниковой опроверг её директор

Лечащие врачи певицы Марины Хлебниковой, которая серьёзно пострадала при пожаре в собственной квартире, пока не объявляли о её выписке. С таким заявлением выступил директор артистки Данила Прайс, его слова цитирует телеканал «360°».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что певица готовится к выписке и встретит Новый год дома. Пока эту информацию не подтверждают представители Марины Хлебниковой. Российская певица находится под присмотром медиков, она восстанавливается. Врачи отмечают, что угроза жизни миновала, однако реабилитация будет долгой.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой произошёл в ночь на 18 ноября. По предварительным данным, к возгоранию могла привести непотушенная сигарета. Кроме того, экспертиза показала следы алкоголя в крови артистки. Сообщается, что она вернулась с гастролей и решила расслабиться, выпив и закурив прямо в постели. Однако пока ни представители певицы, ни она сама не высказывались на тему причин такой ситуации.

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