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Общество

В Дно подвели итоги конкурса новогодней игрушки для главной ёлки города

Каждая игрушка сделана с выдумкой и любовью. Фото газеты «Дновец»

Ежегодно администрация городского поселения «Дно» проводит конкурс для детей и подростков на лучшее украшение для главной городской ёлки, пишет газета «Дновец».

В этом году в конкурсе приняли участие свыше 155 воспитанников и учащихся образовательных учреждений: дновских школ № 1 и 50, гимназии, детских садов «Солнышко», «Теремок», «Сказка», центра дополнительного образования детей, Выскодской школы, детской школы искусств.

Самыми активными участниками конкурса в этом году стали ученики школы № 1.

По итогам конкурса 1-е место между собой разделили 26 участников, 2-е место – 14 участников, 3-е место – 46 участников.

Жюри особо отметило новогодние игрушки Филиппова Артёма и Воронцовой Полины.

Администрация городского поселения «Дно» благодарит всех ребят и их родителей за красивые игрушки, которыми украшены городские новогодние ёлки.

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