Уделять особое внимание огню советует сегодня народный календарь

07:06, 30 декабря 2021, ПАИ

30 декабря отмечается память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила. Согласно преданию, за 600 лет до Рождества Христова вавилоняне завоевали Иерусалим, и в числе других пленников оказались четверо знатных отроков. Царь Вавилона Навуходоносор решил воспитать их при своём дворе и обучить их халдейским наукам. Несмотря на это, молодые люди помнили заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни. За это Господь даровал им мудрость, а Даниилу – ещё и дар прозорливости и истолкования снов, сообщает calend.ru.

На Руси в этот день девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трёх лавровых листах писали имена трёх его друзей – Анания, Азария и Мисаила – и клали под подушку. Ночью непременно должен был привидеться суженый.

Люди говорили, что «Данила декабрь торопит», приближает Рождество и Новый год. «В Данилов день святым духом и ладаном запахло», – мерещилось самым нетерпеливым.

В этот день особое внимание уделяли огню. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», – замечали люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

Обращали внимание на приметы погоды. Считалось, что если на Данила на деревьях появится иней, то Святки будут тёплыми. Если же началась метель – это говорило о том, что летом пчёлы будут хорошо роиться.

В этот день запрещалось пришивать пуговицы или рукодельничать. Если это сделать, то ожидают такие последствия: в новый год перейдут все проблемы, которые преследовали человека в прошлом году, а также можно притянуть неприятности в любовных отношениях. Нельзя, чтобы 30 декабря были пустые карманы – в них должна лежать хотя бы монетка.