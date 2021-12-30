Почти 285 млн человек в мире заразились COVID-19

07:27, 30 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на утро 30 декабря в мире зарегистрировано 284 930 096 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 438 915 человек. Количество выздоровевших – 252 445 224.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 54 656 866. В этой стране от коронавируса умерло 844 272 человека, выздоровел – 41 408 291.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболел 10 458 271 человек, 9 380 223 пациента выздоровело, 307 022 – умерло.