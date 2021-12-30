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Общество

ФАС установила нарушение антимонопольного законодательства на рынке металлопроката

ФАС установила в действиях Магнитогорского металлургического комбината, Новолипецкого металлургического комбината и «Северстали» нарушение антимонопольного законодательства. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство, такие заключения вынесла 29 декабря комиссия антимонопольной службы по делам в отношении компаний.

«Действия производителей проката, занимающих доминирующее положение на рынке, могут привести к ограничению конкуренции на смежных рынках. В материалах дела собраны доказательства, свидетельствующие об установлении ответчиками по делу более высоких цен для внутреннего рынка по сравнению с внешним», – говорится в сообщении ФАС.

Также в антимонопольной службе сообщили, что участники дела имеют право представить комиссии пояснения, доказательства и приводить доводы в письменной форме в отношении обстоятельств, изложенных в заключении об обстоятельствах дела, до окончания рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства и оглашения резолютивной части решения по нему на заседании комиссии.

Следующее заседание по делу в отношении Магнитогорского металлургического комбината и «Северстали» назначено на 20 января 2022 года, в отношении Новолипецкого металлургического комбината – на 21 января.

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