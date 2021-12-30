Автомобиль врезался в дорожный знак и перевернулся в Невельском районе

08:41, 30 декабря 2021, ПАИ

В Невельском районе в деревне Шишкин Бор водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дорожный знак и перевернулась, передаёт корреспондент газеты «Невельский вестник».

Когда на место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, в машине никого не было. Кто был за рулём автомобиля – неизвестно.



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»







Установлено, что владельцем автомобиля является 44-летний гражданин. Подробности ДТП уточняются.