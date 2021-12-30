Автомобиль врезался в дорожный знак и перевернулся в Невельском районе
В Невельском районе в деревне Шишкин Бор водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дорожный знак и перевернулась, передаёт корреспондент газеты «Невельский вестник».
Когда на место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, в машине никого не было. Кто был за рулём автомобиля – неизвестно.
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
Установлено, что владельцем автомобиля является 44-летний гражданин. Подробности ДТП уточняются.
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