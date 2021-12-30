Опись ёлочных игрушек 1955 года опубликовал псковский госархив
Государственный архив Псковской области в своём Instagram-аккаунте опубликовал опись ёлочных игрушек, числящихся на балансе у Псковского Совпрофа в 1955 году.
В госархиве отметили, что шаров было более 600 штук. Для новогодней ели подготовили 46 стеклянных светофоров, 58 стеклянных попугаев, а также грибки, рыбки, самовары, стеклянные фрукты и овощи. В списке также были бусы и мишура.
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