Опись ёлочных игрушек 1955 года опубликовал псковский госархив

09:14, 30 декабря 2021, ПАИ

Государственный архив Псковской области в своём Instagram-аккаунте опубликовал опись ёлочных игрушек, числящихся на балансе у Псковского Совпрофа в 1955 году.

В госархиве отметили, что шаров было более 600 штук. Для новогодней ели подготовили 46 стеклянных светофоров, 58 стеклянных попугаев, а также грибки, рыбки, самовары, стеклянные фрукты и овощи. В списке также были бусы и мишура.